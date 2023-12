Terminillo: giovane alpinista romano precipita per 70 metri in un canale ghiacciato

Precipitato per 70 metri in un canale ghiacciato. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita un giovane alpinista romano di 25 anni recuperato dopo diverse ore d'intervento dai soccorritori. L'incidente sul monte Terminillo, in provincia di Rieti.

L'allerta dei genitori dell'alpinista

L'intervento da parte del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) Lazio nella notte fra giovedì e venerdì 8 dicembre. L'allarme è scattato quando i genitori del giovane, senza notizie dal mattino di giovedì 7 dicembre, hanno contattato il 112 preoccupati per il suo mancato rientro. Immediatamente sono state attivate diverse squadre di terra, tra cui una del Cnsas Lazio, una del soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf), una dei vigili del fuoco e alcuni agenti della polizia di Stato, che hanno collaborato in modo eccellente durante tutto il processo di ricerca e soccorso.

L'intervento dell'elicottero

Durante la notte, sono state acquisite informazioni cruciali sulla posizione dell'alpinista grazie a testimoni che lo avevano avvistato nel corso della giornata e post sui social media. L'intervento è stato reso ancora più efficace con l'arrivo dell'elicottero dell'aeronautica militare, il quale, insieme alle squadre a terra, ha permesso ai tecnici del Cnsas di risalire le tracce del disperso anche attraverso la localizzazione della cella telefonica

Precipitato per 70 metri

L'alpinista è stato ritrovato in fondo a un canale ghiacciato in località Valle degli Angeli, in pessime condizioni sanitarie a seguito di una caduta da una parete rocciosa di circa 70 metri, con salti di roccia.L'intervento è stato estremamente complesso, e la presenza del medico del Cnsas è risultata provvidenziale.

Recuperato dal soccorso alpino

Il medico è salito a bordo dell'elicottero dell'aeronautica militare ed è stato verricellato sul ferito per prestare i primi soccorsi. L'alpinista è stato rapidamente immobilizzato, riscaldato e trasferito in elicottero all'ospedale di Rieti. Sul posto anche militari dei carabinieri, che hanno contribuito alla gestione dell'emergenza.