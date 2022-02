Almerindo Costantini scomparso da Tivoli Terme: appello della sorella per ritrovare il 57enne

Si è allontanato dalla casa dove vive con la sorella ed è sparito. A vivere giorni d'ansia la sorella di Almerindo Costantini, 57enne di Tivoli Terme, scomparso dalla sua abitazione del comune della provincia nord est della Capitale da oltre 10 giorni. Era sabato 12 febbraio e di lui da allora si sono perse le tracce.

A lanciare un appello per aiutarla a ritrovare il fratello, la sorella Paola, che si è rivolta alla trasmissione Chi l'ha visto? andata in onda martedì 23 febbraio. Occhi e capelli castani, alto 1.75, al momento della scomparsa indossava una giacca scura, un maglione grigio, pantaloni marroni, scarpe bianche dell'Adidas. Come ha raccontato la sorella alla trasmissione di Federica Sciarelli, sabato 12 febbraio, intorno alle 19, è uscito di casa a piedi e non è più rientrato. La sorella l'ha sentito per l'ultima volta intorno alle 22: a lei ha detto che sarebbe rientrato di lì a breve, ma così non è stato e di lui, da quel momento, non si sono più avute notizie. Il suo cellulare risulta irraggiungibile. Non ha con sé i documenti ma solo il green pass. E' un ottimo camminatore e ama fare lunghe passeggiate. Potrebbe essersi spostato in autobus e aver raggiunto Roma. E' un accanito fumatore e potrebbe chiedere delle sigarette ai passanti.

Almerindo Costantini che già in passato si era allontanato dalla sua abitazione di Bagni di Tivoli con la sorella che aveva a sua volta sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Tivoli Terme una prima volta il 17 dicembre del 2020 (con l'uomo poi tornato a casa l'11 di novembre) ed una seconda volta il 26 gennaio del 2021 (con le ricerche terminate anche in quel caso il succcessivo 9 di aprile).

Un appello in cui la conduttrice di Chi l'ha visto? mostra inoltre un'immagine di Armelindo "visto uscire da un ristorante che fa un'opera meritoria dando pranzo e cena ai più bisognosi verso le 12:00 di lunedì scorso (21 febbraio ndr). Siamo a pochi passi dal Pantheon - l'appello della Sciarelli -. Se lo incontrate la sorella lo sta cercando".