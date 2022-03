Almerindo Costantini, lo scomparso da Tivoli si trova a Roma: "Voglio vivere così"

"Sto bene. Tutto a posto. Non voglio tornare a casa, non mi va. Dite a mia sorella che sto bene". A parlare ai microfoni di Chi l'ha visto è Almerindo Costantini, 57enne di Tivoli Terme allontanatosi dalla sua abitazione del comune della provincia nord est della Capitale lo scorso 12 di febbraio. A lanciare un appello tramite la trasmissione condotta da Federica Sciarelli era stata la sorella Paola.

Andata in onda il 23 febbraio, già nel corso di quella trasmissione il 57enne di Bagni venne intercettato mentre usciva da un ristorante in zona Pantheon. Un mistero che si è risolto quando la trasmissione della Rai lo ha ritrovato una seconda volta. Sigaretta in mano, volto sereno, Almerindo ha poi affermato ai microfoni dell'inviato della trasmissione di stare bene e di non voler tornare a casa: "Voglio vivere così - spiega in questo video .- Grazie a tutti".

Almerindo Costantini già in passato si era allontanato dalla sua abitazione di Bagni di Tivoli con la sorella che aveva a sua volta sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Tivoli Terme una prima volta il 17 dicembre del 2020 (con l'uomo poi tornato a casa l'11 di novembre) ed una seconda volta il 26 gennaio del 2021 (con le ricerche terminate anche in quel caso il successivo 9 di aprile). Lo scorso febbraio un nuovo allontanamento volontario.