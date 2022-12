Allucinogeni "Nasa", ketamina e ecstasy: il giovane pusher di Roma che vende qualsiasi droga

Era ben fornito. Dalle pasticca alla cocaina, passanto per l'hashish. Insomma, ogni droga si poteva comprareda lui. I suoi affarri, per, sono stati interrotti dalla polizia di Stato che con un blitz a San Lorenzo, lo hanno arrestato.

Il pusher 30enne è stato fermato in via dei Sabelli. Contrallato, gli agenti lo hanno seguito fino alla sua abitazione. Lì sono state trovate ben sei tipologie di sostanza stupefacente, tra cui circa 61 grammi di cocaina, circa 18 grammi di hashish, 3,50 grammi di ketamina, 72 pasticche di ecstasy, 74 pasticche di allucinogeni con inciso "Nasa" e 0,79 grammi in polvere di 2CB (sostanza tipo LSD), e la somma di 1.890 euro in contanti. L'arresto è stato poi convalidato.