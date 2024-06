Cronaca Collatino / Via Cherso, 55

Via vai di sconosciuti e minacce. A Villa Gordiani le case del Comune in mano agli occupanti "intoccabili"

In un condominio misto di via Cherso 55 ci sono tre alloggi Erp nei quali vivono persone senza titolo. Gli altri abitanti denunciano da anni e hanno presentato esposti in commissariato, ma non succede nulla