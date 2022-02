Cuccioli in regalo per chiudere un occhio sull'allevamento abusivo di cani di razza: in tre ai domiciliari

Il giardino di un'abitazione usato per far scorazzare i cani. Un vero e proprio allevamento che ha attirato l'attenzione degli uomini delle fiamme gialle della compagnia di Velletri. Oltre il cancello dell'abitazione non un semplice giardino, ma un vero e proprio allevamento che - secondo quanto accertato in fase d'indagine - è risultato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. E' nata così l'indagine che oggi ha portato a tre misure cautelari nei confronti di tre persone, accusate di corruzione e falso, e che ora si trovano agli arresti domiciliari.

I successivi approfondimenti hanno fatto emergere una vera e propria impresa - esercitata abusivamente da due persone e pubblicizzata su Instagram - che gestiva oltre 300 cani delle razze Bouledogue Inglese e Francese, Chihuaua e Alano, privi di pedigree e microchip e tutti provenienti dall'Europa dell'est. I prezzi di vendita, secondo quanto reso noto dalla finanza, si aggiravano tra i 1.500 e i 2.000 euro l'uno.

L'attività era già stata individuata anche da un funzionario dell’ASL deputato alla vigilanza che, in cambio di alcuni animali ricevuti in dono, aveva omesso volontariamente di rilevare irregolarità nell’allevamento per il mancato rispetto delle normative di settore.

Sulla base degli elementi raccolti dai finanzieri, la procura della Repubblica di Velletri ha ottenuto dal G.I.P. del locale Tribunale l’emissione di un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti dei 3 soggetti, indagati per le ipotesi di reato di corruzione e falso.

Sono in corso accertamenti per ricostruire il giro d’affari dell’allevamento – sconosciuto al Fisco - ai fini dell’imposizione diretta, dell’IVA e dell’IRAP.