Dalla Gianicolense a via Jenner, allarme rifiuti a Monteverde. Tomassetti: "Presto inizierà pulizia straordinaria"

Di pari passo con l'intervento di pulizia straordinaria iniziato il 2 novembre sulle strade di grande viabilità di Roma, molto presto si renderà necessaria una raccolta altrettanto straordinaria di rifiuti. I quartieri della Capitale, infatti, sono disseminati da cumuli di rifiuti di ogni genere, in particolar modo indifferenziata, plastica, cartone e ingombranti che fanno mostra di sé sui marciapiedi, con i cassonetti che il più delle volte sono stracolmi e quando non lo sono hanno intorno decine di sacchetti e altro materiale abbandonato.

Monteverde e dintorni non fanno eccezione. Sui gruppi Facebook di quartiere le segnalazioni si moltiplicano e in particolare nel quadrante tra largo Ravizza, via Jenner e via Palasciano la situazione è desolante.

Roma Today ha chiesto al presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, in che modo si prevede di fronteggiare l'emergenza: "Stiamo iniziando l'interlocuzione con Ama - le sue parole - , abbiamo incontrato l'azienda la settimana scorsa. Nei prossimi giorni, anche compatibilmente alle condizioni del meteo, nel nostro territorio come altrove partirà un intervento straordinario di pulizia".