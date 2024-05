Sette scuole derubate in una notte: si allarga l'emergenza furti nel municipio V

Sette furti in una notte in scuole e asili nido del municipio V. A finire nel mirino dei ladri, stavolta, sono stati: l’asilo nido Ghirigò in via dei Platani, il nido Il pettirosso in via Giovanni Battista Valente, e le scuole Marconi (viale Alessandrino), Bonafede (via Bonafede), Pezzani (piazza dei Mirti), Don Gioacchino Rey (via Menas) e Guglielmo Massaia (via Carpineto). “Hanno rubato soprattutto cibo della mensa e altri oggetti - spiega l’assessora alla Scuola del municipio V, Cecilia Fannunza -. La situazione è ben oltre il limite, abbiamo bisogno di un intervento subito”.

La richiesta del municipio

Il problema si è intensificato nelle ultime settimane, motivo per cui il municipio ha più volte chiesto alla Prefettura di intensificare i controlli delle forze dell’ordine intorno alle scuole. “Il progetto che prevede di collegare gli allarmi degli istituti scolastici al Nue (Numero unico emergenze, ndr) è importante e necessario, l’abbiamo richiesto più volte come amministrazione - chiarisce Fannunza - il problema è che la partenza non è imminente, ci sono ancora dei passaggi finali, ma nel nostro territorio abbiamo bisogno di una soluzione subito, non possiamo più aspettare. Siamo tutti stremati, sempre più istituti diventano preda dei ladri, è una soluzione insostenibile”. Da qui il nuovo appello alla Prefettura, affinché sia potenziata la presenza delle forze dell’ordine fuori dagli istituti scolastici del municipio V.

I genitori passano all’azione

I continui furti hanno messo in allarme anche i genitori che ora, come spiega Emanuele, presidente del comitato di gestione del nido “Il pettirosso”, uno di quelli colpiti dall’ultima nottata di furti, sta lavorando per presentare un esposto alla Procura della Repubblica, per accendere un faro su una situazione non più sopportabile. “Nel nostro nido abbiamo avuto per anni un problema legato a un formicaio - spiega - che non è stato ancora risolto, mio figlio è tornato a casa con le formiche dentro agli abiti. Non possiamo far fronte anche ai furti”. Per discutere della questione, i genitori si riuniranno mercoledì 22 maggio alle 17, presso la Casa di quartiere Quarticciolo, in via Ugento 30. Un’iniziativa che segue quella di venerdì 17, quando i genitori dei bambini che frequentano il nido L’Albero Azzurro di via delle Mandragore, colpito da quasi un furto al giorno nell’ultimo periodo, hanno organizzato un flash mob per chiedere più controlli nella struttura, che si trova accanto al parco Madre Teresa di Calcutta. Sempre la scorsa notte, inoltre, è stato vandalizzato il poliambulatorio della Asl Roma 2 di via degli Eucalipti. A denunciarlo è Francesco Figliomeni, già vicepresidente dell’Assemblea capitolina: “Oramai risulta evidente - spiega - che, soprattutto nel municipio V, nonostante l’incessante impegno dei carabinieri e delle forze di polizia, esiste un serio problema di sicurezza. Chiediamo alle istituzioni di attivarsi ai massimi livelli per potenziare gli organici delle forze dell’ordine, soprattutto con finalità preventive e di intelligence, e di convocare immediatamente il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza”.