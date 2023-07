"C'è un ladro che si muove nel palazzo in calzini per non fare rumore e perlustra le case"

"Lo abbiamo beccato di notte mentre ha perlustrato l'intera scala. Si vede dalle immagini delle telecamere di alcuni condomini". Il Grande Fratello fai da te torna a farsi sentire. La denuncia viaggia sul gruppo Facebook 'Monteverde-Roma'. Le foto sono state diffuse e affisse sul portone del palazzo nella zona tra Portuense e Marconi.

Immagini pubblicate sui social che hanno generato la psicosi nello stabile e nell'intero quartiere. In molti hanno anche notato un particolare, quel ladro era in calzini. "Si muoveva così per non fare rumore", la risposta. Un escamotage che gli avrebbe lasciato campo utile mentre monitorava gli appartamenti. Come accaduto in passato a Mostacciano e Massimina, anche in questo caso sono in molti a commentare.

"Ormai sono organizzati e diffusi capillarmente, sta diventando una piaga. - il commento di Marco - Sempre capaci di entrare, capire dove andare e fare il colpo in breve tempo. Bisogna iniziare a prendere la questione sul serio e fare qualcosa. Sappiamo che queste sono bande specializzate, un traffico criminale ormai senza controllo".

"Come sono entrati nelle scale? Il portone aperto?", domanda Maria Grazia. "Stanno facendo una ristrutturazione e il cancello è spesso aperto", la risposta di Luca. Secondo quanto si apprende nessuno avrebbe presentato denuncia. Nel frattempo nel quartiere l'allarme fai da te è stato diffuso.