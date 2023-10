Roma, valigia abbandonata fa scattare l'allarme bomba in via XX settembre

Una valigia abbandonata in strada ha fatto scattare l'allarme bomba in via XX Settembre. Ancora artificieri al lavoro a Roma. Intorno alle 9.50 la strada è stata transennata e il traffico interdetto a veicoli e pedoni a pochi metri dal lavoro al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizia di Stato e lo polizia locale hanno anche deviato i bus delle linee 16-61-62-66-82-492-910. Secondo quanto si apprende da fonti della Questura, nella valigia - dopo i dovuti controlli - è stato appurato che ci fossero dei vestiti. Lo scorso 19 ottobre una situazione simile anche in via Cola de Rienzo.