Valigia sospetta vicino al Quirinale, intervento degli artificieri

Artificieri della polizia in azione nella tarda mattinata di giovedì per un allarme bomba scattato in seguito al ritrovamento di un trolley abbandonato in strada a poca distanza dal Quirinale.

La segnalazione è arrivata da via Ventiquattro Maggio. Alcuni passanti hanno notato la valigia in strada all'angolo con via Mazzarino e hanno chiamato il 112. Sul posto sono quindi intervenute le volanti della questura e gli artificieri.

La zona è stata temporaneamente transennata e sono scattati i controlli, che si sono conclusi senza problemi: si trattava semplicemente di una valigia vuota abbandonata, e nel giro di poco tempo la situazione è tornata alla normalità.