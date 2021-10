Allarme bomba a Castro Pretorio: trolley sospetto davanti l'ambasciata turca

Allarme bomba all'ambasciata turca a Castro Pretorio. A far scattare l'allerta un trolley abbandonato trovato su un marciapiede a due passi dalla sede diplomatica della Turchia, in via Palestro.

La segnalazione della valigia sospetta poco dopo le 9:00 di lunedì mattina da parte dei soldati dell'Esercito in presidio fisso nell'area dell'ambasciata. Richiesto l'intervento alla polzia sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Castro Pretorio che hanno transennato l'area dove è stato rivenuto il trolley.

Eseguite le verifiche sul bagaglio lo stesso è risultato vuoto, con l'allarme poi rientrato.