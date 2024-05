Allarme bomba all'università: artificieri sul posto

Allarme bomba all'università La Sapienza, alla facoltà di Sociologia. Una telefonata anonima, ricevuta dall'usciera nella mattinata alle 9:45 di oggi - giovedì 9 maggio - che ha annunciato la presenza di un ordigno esplosivo all'ex convento che si trova al civico 113 della via Salaria, zona Piazza Fiume.

Scattata l'allerta, sono stati evacuati studenti, docenti e personale della facoltà con l'arrivo sul posto degli artificieri della questura di Roma che hanno cominciato le operazioni di ricerca dell'ordigno segnalato telefonicamente. L'allarme - rivelatosi poi falso - è rientrato alle 11:40, poco circa un'ora e mezza.

La nota de La Sapienza

Come scrive l'università La Sapienza in una nota stampa: "L’allarme bomba lanciato stamattina nella sede dei Dipartimenti di Comunicazione e ricerca sociale e di Scienze sociali ed economiche in via Salaria 113, è rientrato. I controlli delle forze dell’ordine hanno dato esito negativo e le persone sono rientrate regolarmente per seguire le attività in programma".