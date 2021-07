Auto sospetta a Termini: scatta l'allarme bomba

Un'auto sospetta senza targhe nella zona della stazione Termini. Da qui la segnalazione alle forze dell'ordine che ha fatto scattare l'allarme bomba. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì a piazza dei Cinquecento, con l'allerta rientrata una volta ispezionata la vettura senza targhe e risulata poi abbandonata.

In particolare la segnalazione al 112 è arrivata da parte di un passante dopo aver notato la macchina sospetta in sosta regolare a due passi dal Museo Nazionale Romano intorno alle 15:00 del 7 luglio. Attuate le procedure di emergenza gli artificieri della Questura di Roma hanno interdetto l'aria per ispezionare l'auto con l'allarme bomba rientrato nel volgere di un'ora.

L'auto sospetta è stata poi rimossa e sequestrata per ragioni di ordine pubblico.