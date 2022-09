"C'è una bomba", la preside fa evacuare la scuola. Artificieri sul posto

"C'è una bomba a scuola". Sono le 8 del mattino circa di venerdì 16 settembre e una voce femminile chiama l'istituto comprensivo Antonio de Curtis in via della Tenuta di Torrenova, 130. Una telefonata anonima che fa scattare l'allarme con la preside che in pochi istanti ha deciso per l'evacuazione del plesso.

Sul posto, allertati, sono accorsi gli agenti della polizia di stato con la squadra degli artificieri. I genitori, chiamati dal personale scolastico, hanno raggiunto l'istituto tornando a prendere i propri figli. Tutto l'istituto è stato prontamente evacuato per permettere il lavoro delle forze dell'ordine.