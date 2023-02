Il gioco per turisti che ha fatto scattare l'allarme bomba vicino palazzo Chigi

Non un allarme bomba ma una caccia al tesoro. Il pacco sospetto a pochi passi da palazzo Chigi che ha fatto scattare chiusure stradali e l'intervento degli artificieri era falso. A provocare il trambusto nel centro di Roma è stato infatti un gioco organizzato per un gruppo di turisti.

In giorni come questi, con le proteste per il caso Cospito e il 41 bis, c'è chi ha pensato al peggio e chiamato le forze dell'ordine. Qualcuno, infatti, ha visto una donna piazzare un pacchetto nella zona transennata e così ha dato l'allarme.

Gli uomini delle forze dell'ordine hanno individuato il pacchetto, gli artificieri lo hanno analizzato e alla fine ecco svelato l'arcano. Nel pacco c'era una scatola di caramelle avvolta nel nastro adesivo con un foglio con su scritti alcuni messaggi, numeri e il disegno di un gattino. Indizi per la caccia la tesoro per turisti che sarebbe partita da Fontana di Trevi per passare anche lì, a due passi da palazzo Chigi. Un gioco che, però, per qualche minuto ha scatenato il panico.