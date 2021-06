Pacco sospetto in auto, scatta l'allarme bomba. Artificieri sul posto

La richiesta d'intervento in via Tito Speri, in Prati

Un'auto in sosta con all'interno un pacco sospetto dal quale fuoriescono dei fili. Tanto è bastato a far scattare l'allarme bomba in zona Prati-Della Vittoria. La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 17:40 di mercoledì 16 giugno in via Tito Speri.

A destare sospetti una Smart lasciata regolarmente in sosta all'altezza del civico 2 della strada. All'interno della citycar un cono in cartone, con un filo ben visibile dall'esterno della vettura. Richiesto l'intervento della polizia sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Prati di polizia che hanno chiuso la strada per consentire l'intervento in sicurezza degli artificieri e degli equipaggi dell'UPGS (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico).

Sul posto per svolgere gli accertamenti anche gli investigatori della Digos di via San Vitale.