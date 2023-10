Allarme bomba a Roma: artificieri sul posto

Alta attenzione a Roma dopo gli attacchi terroristici di Bruxelles e la ripresa della guerra in Medio Oriente fra Israele e Palestina. L'allarme bomba è scattato giovedì mattina da Prati, poco distante dalla fermata della linea A della metro Lepanto e Ottaviano. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia che hanno cominciato le operazioni di bonifica isolando la strada. La segnalazione al 112 da via Cola di Rienzo, per la presenza di una "valigia sospetta".

In particolare sono stati gli artificieri della questura di Roma a intervenire intorno alle 8:30 di giovedì 19 ottobre al civico 137 di via Cola di Rienzo. Messa in sicurezza l'area i poliziotti hanno ispezionato un trolley nero, chiuso, abbandonato sul marciapiede. Aperta la valigia all'interno della stessa sono stati trovati indumenti ed effetti personali.

Rientrata l'allerta, il tratto di Cola di Rienzo interessato dall'intervento è stato riaperto intorno alle 10:00, circa.