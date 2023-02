Pacco sospetto vicino palazzo Chigi: intervengono gli artificieri

Momenti di tensione vicino palazzo Chigi per un allarme bomba scattato via dei Sabini per un pacco sospetto. La strada è adiacente al palazzo dove si trova la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

L'allarme è scattato proprio nell'orario di una conferenza stampa con il vicepremier Tajani, il sottosegretario mantovano e i ministri Fitto e Giorgetti. Sul posto la polizia di Stato con gli artificieri. Dopo i controlli l'allarme è rientrato. Il pacco sospetto non conteneva esplosivo. È quanto si apprende da fonti della questura di Roma dopo l'esame degli artificieri.