Allarme bomba al ministero della Cultura, evacuata la sede: 400 persone in strada dopo telefonata anonima

Momenti di panico a Roma per un allarme bomba nella sede del ministero della cultura, mentre si stava svolgendo un incontro con gli operatori di settore della danza alla presenza del sottosegretario Gianmarco Mazzi e il direttore generale dello spettacolo, Antonio Parente. Il ministero è stato evacuato in attesa dell'arrivo degli artificieri.

Almeno 400 le persone che hanno lasciato la sede romana del Mic e sono scese in strada intorno alle undici. L'allarme è scattato dopo una telefonata anonima che denunciava la presenza di un ordigno, quindi l'ordine di evacuare lo stabile. Il tutto mentre sono in corso le operazioni di bonifica da parte delle forze dell'ordine.

L'area del collegio romano è stata dunque transennata e presidiata da polizia e carabinieri. Ad aiutare il lavoro degli artificieri anche Saetta, il primo cane robot dell'arma dei carabinieri entrato in azione insieme agli uomini del reparto speciale.

A commentare l'episodio ci ha pensato subito il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, arrivato davanti al ministero: "Nei giorni scorsi sui muri del collegio romano sono apparse delle scritte in arabo e io stesso ho ricevuto alcune minacce sempre in arabo sul mio profilo Facebook. Naturalmente ho fatto segnalazione alle forze dell'ordine. Non so se siano state avvisaglie".