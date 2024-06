Allarme bomba nella metro C di Roma, artificieri sul posto

Un bagaglio sospetto ha fatto scattare un allarme bomba alla stazione Torre Gaia della Metro C di Roma. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri con la squadra degli artificieri. Per permettere i controlli dalle 10.50 la linea è stata sospesa nella tratta Torrenova-Grotte Celoni.

La stazione di Torre Gaia è stata fatta precauzionalmente evacuare con gli artificieri che hanno analizzato il bagaglio abbandonato. Atac ha attivato i bus sostitutivi nella tratta Giardinetti-Grotte Celoni per permettere la continuazione del servizio. Alle 11.20 i controlli dei carabinieri hanno dato esisto negativo. Come risulta agli artificieri nel trolley non c'era nulla. La circolazione ha ripreso poco dopo.