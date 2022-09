Entra negli uffici anagrafici del municipio e fa scattare l'allarme: "Ho messo una bomba"

"Ho messo una bomba vicino l'ufficio". Questa la minaccia di un uomo che ieri ha dato in escandescenza negli uffici anagrafici del IV municipio di via Rivisondoli. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era in fila per il rilascio della carta di identità quando, intorno alle dieci e mezza, si è alzato minacciando il personale e poi urlando di aver messo una bomba.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri di San Basilio che hanno ispezionato la zona. Sondaggi che hanno dato esito negativo: non c'era nessuna bomba. L'uomo, trovato ancora nei pressi degli uffici anagrafici, è stato denunciato per procurato allarme.