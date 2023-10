Allarme bomba al Colosseo, panico per uno zaino incustodito. Ma era pieno di bottiglie d'acqua

Panico al Colosseo. Intorno alle 10.20 è scattato un allarme bomba proprio nel piazzale del sito archeologico tra i più visitati al mondo, a causa di uno zainetto lasciato incustodito.

Allarme bomba al Colosseo

Secondo i testimoni, una persona avrebbe lasciato una borsa e si sarebbe allontanata. Subito è scattatato l'allarme bomba e sul posto si sono precipitate forze dell'ordine e artificieri, dopo che il Colosseo è stato chiuso e l'area completamente sgomberata dai tanti turisti già sul posto come di consueto.

Uno zaino pieno di bottigliette d'acqua

Nel giro di mezz'ora, da quanto si apprende, gli artificieri hanno potuto verificare che all'interno dello zaino incustodito c'erano solamente alcune bottigliette di plastica contenenti acqua. Presumibilmente, si apprende, appartenenti a uno dei tanti venditori abusivi che gravitano intorno al sito, fuggito alla vista dei caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale, lasciando a terra la merce venduta senza autorizzazione.

I precedenti nei giorni scorsi

E' il quinto allarme bomba a Roma nel giro di un mese. Il più recente lunedì 23 ottobre in via XX settembre. Il 18 un altro allarme era scattato nei pressi della scuola ebraica. Con l'esplosione del conflitto in Medio Oriente, dopo l'incursione di Hamas in Israele e la reazione dello Stato ebraico, anche a Roma si è innalzato il livello di allerta contro il terrorismo.