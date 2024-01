Allarme bomba per un trolley sospetto, intervengono gli artificieri

Una valigia sospetta. Un grosso trolley abbandonato in Centro Storico. Questo quanto ha fatto scattare l'allarme bomba nel pomeriggio di oggi.

Sono stati turisti e passanti di passaggio in via dei Due Macelli, all'altezza di via Capo le Case, a segnalare il bagaglio sospetto poco distante da piazza di Spagna. Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto Trevi che hanno attivato i dispositivi di sicurezza richiedendo l'intervento degli artificieri della questura di Roma.

Chiuso il transito alle auto e ai pedoni, i poliziotti hanno poi aperto la valigia in sicurezza trovando all'interno abiti e oggetti personali. L'allarme è rientrato a partire dalle 17:00 circa.