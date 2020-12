Allagamento in viale dei Colli Portuensi: strada chiusa nella notte per una perdita d'acqua

Viale dei Colli Portuensi allagata per una grossa perdita di acque chiare. E' accaduto intorno alle 2:30 della notte fra domenica e lunedì all'altezza del civico 298. L'allagamento ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, del personale Acea e di alcune pattuglie di polizia locale.

Al fine di permettere l'intervento del pronto intervento i pompieri hanno poi predisposto la chiusura del tratto di viale Colli Portuensi compreso fra via Roberto Alessandri e via Adolfo Candiglio in direzione Grande Raccordo Anulare. Per consentire l'intervento è stato necessario interrompere l'erogazione idrica in alcune abitazioni.

Chiuso intorno alle 4:40 dagli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, il tratto di viale dei Colli Portuensi interdetto alla circolazione è stato riaperto intorno alle 5:30 del mattino.