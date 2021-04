Temporale a Roma: Termini allagata, chiusa la fermata della metro

Chiusa causa allagamento. Succede a Termini dove il nubifragio che si è abbattuto sulla città dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 19 aprile, ha lasciato strasichi con inevitabili disagi per i pendolari della linea sotterranea romana. A farne le spese i viaggiatori che usufruiscono della fermata della linea A della metropoolitana "temporaneamente sospesa per danni da maltempo".

Interdizione che, come informano da InfoAtac, non ha riguardato i viaggiatori che devono usare la fermata della linea B "attiva utilizzando la fermata Repubblica", come scrive su Twitter l'azienda dei trasporti romana.

Copione simile anche alla fermata Re Di Roma, sempre sulla line A, temporanemente "chiusa al servizio viaggiatori in entrata (causa guasto tecnico)".