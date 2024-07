San Paolo, guasto alla conduttura e un fiume d'acqua invade la strada

Un fiume d'acqua dovuto a una falla della rete idrica in via del Santuario Regina degli Apostoli, nel quartiere San Paolo. È quanto successo intorno alle 10.40 di oggi, 10 luglio. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.

L'acqua ha invaso la strada raggiungendo anche il garage di un condominio. Numerose le segnalazioni da parte dei cittadini arrivate al centralino di Acea. Per permettere la sistemazione del problema è stato sospeso temporaneamente il servizio idrico lungo la via. Sul posto presente una pattuglia della polizia locale dell'VIII Gruppo Tintoretto per gestire la messa in sicurezza e la viabilità dell'area. La viabilità non è stata mai interrotta.