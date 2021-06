Nubifragio a Roma Nord, la zona di Ponte Milvio allagata: le immagini

Un nubifragio si è abbattuto poco prima delle 13 su Roma Nord. Un vero e proprio acquazzone che ha allagato le strade della zona di Ponte Milvio. Commercianti in strada per cercare di liberare le caditoie e consentire il deflusso dell'acqua. Come è possibile vedere dalle immagini video girate a RomaToday da Giacomo Steiner, l'acqua ha superato il livello del marciapiede, allagando alcune attività commerciali.

Tanti i motociclisti appiedati e gli automobilisti in difficoltà in auto. In via Castelnuovo di Porto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere 40 bambini e 6 adulti all'interno di un asilo, impossibilitati ad uscire.

"Siamo alle solite, ogni volta che piove Ponte Milvio diventa un fiume in piena che travolge le nostre attività. Dopo mesi di chiusure e restrizioni oggi dobbiamo combattere anche contro il solito disastroso allagamento. Sono anni che Ponte Milvio è in queste condizioni, ma nessuno ha mai fatto niente per evitarlo" - dice a RomaToday il titolare di una delle attività del piazzale.