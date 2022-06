Allagamento a piazza della Radio: chiusa la strada

Allagamento a Marconi dove all'alba di venerdì si è verificata una copiosa fuoriuscita d'acqua dalla carreggiata. E' accaduto intorno alle 5:00 di stamattina in piazza della Radio con gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale impegnati per le chiusure e la messa in sicurezza del piazzale.

Sul posto oltre ai caschi bianchi presenti i vigili del fuoco ed il personale Acea. Disposta la chiusura di via Oderisi da Gubbio da via Borghesano Lucchese a piazza della Radio.

E' stata invece riaperta stamattina via dell'Acqua Acetosa Ostiense, interdetta dal primo pomeriggio di giovedì 9 giugno dopo che un autocarro aveva danneggiato una conduttura causando un geyser alto diversi metri.