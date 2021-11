Allagamento a Monteverde: guasto alle condutture, chiusa la strada

Allagamento e strada chiusa. Succede a Monteverde dove si è verificata una copiosa perdita d'acqua nel corso di alcuni lavori sulle condutture. Guasto che ha richiesto l'intervento della Polizia Locale con gli agenti del XI Gruppo Marconi che hanno poi disposto la chiusura della strada. Ad essere interdetta via Giulio Tarra, fra via Felice Amadori e via Raffaele Battistini.

Come informano da AceaAto2 i tecnici dell'azienda sono già intervenuti sul posto a lavoro per ripristinare il guasto ed il servizio idrico.