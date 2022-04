Si rompe una conduttura sotto il marciapiede, allagata la strada

Ha letteralmente spaccato il marciapiede allagando anche la strada. Il cedimento è avvenuto giovedì mattina a Monteverde, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. La chiamata al 112 poco dopo le 9:00 del 6 aprile da via di San Caledopio, strada parallela a via dei Quattro Venti.

Intervenuti sul posto i pompieri del comando provinciale di Roma hanno accertato un "cedimento del terreno", riscontrando l'allagamento con l'acqua che dal marciapiede ha invaso parte della carreggiata, favorita dalla pendenza della via che collega piazzale dei Quattro Venti a largo Giuseppe Vitteti. Da qui la richiesta d'intervento ad Acea, intervenuta sul posto per ripristinare il guasto. Sul posto anche la polizia locale di Roma Capitale che ha transennato il marciapiede interessato dall'allagamento.

Quartiere di Monteverde dove già la scorso lunedì si era registrato un altro allagamento in piazza Antonio Salvati. In quel caso i tecnici dell'azienda dei servizi furono costretti ad interrompere il flusso idrico dalle abitazioni di via Marcantonio Odescalchi, via Piero Cartoni e via Antonio Pignatelli a seguito di una copiosa perdita d'acqua da un tombino Telecom.