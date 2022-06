Tir danneggia conduttura idrica: geyser al Laurentino

Un geyser di acqua alto diversi metri. Siamo al Laurentino dove nel pomeriggio di oggi - giovedì 9 giugno - diverse pattuglie del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Acqua Acetosa Ostiense a causa di una ingente perdita d'acqua, con inevitabile allagamento, causata

da un autoarticolato che ha danneggiato una conduttura idrica.

I caschi bianchi hanno quindi disposto la chiusura della strada dallo svincolo di via Pontina alla via Cristoforo Colombo. Sul posto personale di Acea che sta lavorando per riparare il danno.