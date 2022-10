Allagamento a Roma Nord: strada chiusa e traffico in tilt

Corso Francia chiuso causa allagamento. La perdita d'acqua alle 4:00 di stamattina in seguito al guasto di una condotta di piccolo diametro. L'allagamento, come prediposto dai vigili del fuoco, ha determinato la chiusura dell'importante arteria stradale di Roma Nord in direzione Centro. Inevitabili i disagi alla normale viabilità con code chilometriche e traffico in tilt tra il grande raccordo anulare e via del Foro Italico.

Gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale hanno predisposto la chiusura di corso Francia dal civico 175 (altezza via Roncigliano) alla via Flaminia predisponendo la chiusura degli accessi dalle via laterali. Al fine di agevolare la viabilità nella carreggiata opposta è stato istituito un doppio senso di marcia.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Acea a lavoro per riparare il guasto.