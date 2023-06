Paura al centro estivo: 80 tra bambini e operatori bloccati dall'acqua alta

Una giornata che ricorderanno a lungo. Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per alcuni bambini che si trovavano nel pomeriggio di oggi a un centro estivo in zona Settebagni. A generare apprensione un allagamento, che ha bloccato di fatto genitori, bambini e personale del summer camp. L'intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 17:30 di mercoledì 14 giugno in via Lello Maddaleno, presso il Salaria Horse Club.

Salvati dai pompieri

Particolarmetne complicata la situazione tanto da richiedere l'intervento di una Aps, il nucleo saf e il mezzo anfibio. Circa 80 le persone messe in sicurezza mediante l'utilizzo di un gommone in dotazione ai caschi rossi, rimasti bloccati all'interno del circolo di equitazione a causa dalle consistente quantità d'acqua che si è riversata nelle strade a ridosso della struttura. A parte la paura nessuno ha riportato conseguenze.