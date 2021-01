Temporale a Roma: straripato il fosso di Bel Poggio

Attenzione alta a Bel Poggio - Fidene dove, a causa del maltempo è straripato il fosso di via Lello Maddaleno che collega Settebagni e la via Salaria alla zona di Colle Salario. In particolare l'acqua ha invaso la strada del III Municipio Montesacro all'altezza del cosiddetto "ponticello" richiedendo l'intervento dei volontari AVS Cosmos della Protezione Civile e CAER Protezione Civile a lavoro per mettere in sicurezza l'area. Inevitabili i disagi ai mezzi in transito sulla strada.

Sul posto anche gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno monitorando la situazione, al momento sotto controllo. Gli agenti sono a lavoro per agevolare la viabilità e mantenere la situazione sotto controllo.