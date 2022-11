Maltempo, mattinata di pioggia a Roma: allagamenti in città

Era stato annunciato da un'allerta meteo e nella mattinata di oggi, puntuale, il maltempo si è abbattuto su Roma. Una pioggia prima leggera, poi trasformatasi in un temporale durato poco più di mezz'ora, ha caratterizzato la mattinata della Capitale. Diverse le zone colpite con segnalazioni di allagamenti in più punti.

In particolare nel VII municipio allagamenti hanno richiesto l'intervento della protezione civile comunale su via Anagnina, nei pressi di Ikea. Stesso municipio, ma all'interno del raccordo, interventi sono stati richiesti su via Appia Nuova, all'altezza di Quarto Miglio. Grossi disagi anche a piazza Epiro, all'angolo con via Satrico.

Disagi, i soliti, nel III municipio. Finita allagata viale Ionio, all'altezza di viale Pantelleria. Interventi anche in via delle Isole Curzolane e via Monte Massico. Sempre su viale Ionio protezione civile intervenuta all'altezza di via Bandello.

A Roma est disagi in via della Tenuta del Cavaliere. Problemi anche sulla Togliatti, all'altezza dell'incrocio con via Prenestina, trasformatosi in un lago. Caos anche su via Marco Simone, al confine con il comune di Guidonia.

A San Paolo, in viale Giustiniano imperatore, allagamenti in più punti.