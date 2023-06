Maltempo a Roma: allagamenti e raffiche di vento. Tromba marina a Ostia

Pioggia e vento sulla Capitale e una tromba marina sul litorale. Continua il maltempo a Roma e provincia dove martedì mattina si è abbattuto un violento nubifragio. Fulmini e una cosiddetta bomba d'acqua hanno infatti determinato allagamenti e problemi in tutti i quadranti della città. Temporali ma non solo, come informano da Meteo Lazio una tromba marina è stata infatti avvistata - e fotografata - al largo del mare di Ostia.

Allagamenti a Roma

Da sud a nord, passando per la provincia sono diverse le strade e i sottopassi allagati dalla pioggia. Particolarmente complicata la situazione sulla via Aurelia, con rallentamenti per allagamento tra Malagrotta e la via Aurelia Antica. Stesso copione sull'autostrada Roma-Fiumicino. Astral Infomobilità segnala allagamenti sull'A91 tra via del Cappellaccio e via della Magliana, nel municipio Arvalia.

Allagato il mercato coperto di Vigna Pia

Allagamenti anche al nuovo mercato coperto di Vigna Pia, al Portuense, con l'acqua che ha riempito i corridoi dell'area mercatale del municipio Arvalia inaugurata nel dicembre del 2021.

Cento interventi a Roma e provincia

Martedì di pioggia che segue un altro pomeriggio di maltempo. Sono infatti stati circa 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Roma tra il tardo pomeriggio di ieri e stanotte a seguito del maltempo che ha interessato la periferia sud est della capitale e la zona dei Castelli Romani, dove un violento nubifragio si è abbattuto dalle ore 19:00 circa. Danni d'acqua, allagamenti e alberi pericolanti sono gli interventi rilevanti che hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco fino alle prime ore del mattino.

Meteo a Roma 14 giugno

Meteo a Roma che non promette nulla di buono, dopo l'allerta diramata dalla protezione civile per le giornate del 12 e 13 giugno, gli esperti di 3Bmeteo prevedono a Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3394m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da sud-sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da sud-sudest.