Allacci abusivi alla rete elettrica per creare criptovalute. Danno da 558 mila euro

Allacci abusivi per alimentare gratuitamente di energia elettrica appartamento dove venivano create criptovalute. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Vitinia, denunciando tre cittadini romani, una coppia di 63 e 61 anni, e un 28enne.

In particolare, i militari hanno scoperto che i tre utilizzavano due locali cantine di un complesso residenziale in largo Jacovitti, dove avevano realizzato tre allacci abusivi alla rete elettrica Areti che servivano ad alimentare alcuni dispositivi informatici utili all’attività di cosidetto "mining" per la creazione di criptovalute.

A seguito di ulteriori verifiche è emerso che gli indagati, a decorrere dal 2019, hanno rubato energia elettrica per un danno economico pari a 558.145 euro. Il materiale informatico è stato sequestrato mentre i tre sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso di energia elettrica.