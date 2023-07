I furbetti che rubano energia elettrica per avere corrente negli appartamenti Ater

Hanno utilizzato gratuitamente la luce elettrica allacciandosi abusivamente al quadro condominiale. Succede a Ostia, nelle palazzine Ater di via dell'Appagliatore. A scoprire i furbetti, sei in tutto, sono stati i carabinieri di Ostia insieme alla polizia locale e al personale di Areti e Ater di Roma.

Durante i controlli stati identificati gli abitanti di due scale. Ater sta lavorando per verificare la regolarità dei titoli di assegnazione degli alloggi. Nelle due scale, nel frattempo, sono stati accertati 4 allacci abusivi alla rete elettrica per cui sono state denunciate 6 persone per furto. I carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi e alla rimozione degli abusi accertati.