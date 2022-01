A Tor Bella Monaca scoperti 21 condomini con allacci abusivi a luce ed acqua

Da viale Santa Rita da Cascia a largo Mengaroni passando per viale Paolo Ferdinando Quaglia, via Scozza e via dell'Archeologia. Ad accomunare molti residenti delle case popolari di Tor Bella Monaca gli allacci abusivi a luce ed acqua. Un fenomeno che conoscono bene i carabinieri della locale stazione di via Parasacchi che hanno eseguito altre verifiche al R5.

In particolare i militari dell'Arma sono intervenuti alle palazzine popolari di via dell'Archeologia 35 e 43 al fine di verificare la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica e/o idrica e di occupazioni abusive. Il bilancio delle attività è di 14 persone denunciate per furto di energia elettrica mentre altre 7 persone sono state denunciate per furto di fornitura elettrica e idrica.

I carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati. Nell’ambito dei medesimi controlli, gli uomini dell'arma hanno sorpreso una donna che doveva trovarsi in isolamento fiduciario in casa per positività al virus Covid-19, fuori dal proprio domicilio.

Nei locali comuni delle due palazzine controllate i carabinieri di Tor Bella Monaca hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 5 dosi di eroina, 5 dosi di cocaina e 1 dose di hashish.

I controlli sono stati eseguiti congiuntamente al personale di Acea Ato2, Areti e dell’Ater, così come predisposto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per il ripristino della legalità nel quartiere.