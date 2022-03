Rubano luce, acqua e gas all'Ater: denunciate 15 persone

Luce, acqua e gas gratis, a spese dell'Ater. La scoperta da parte dei carabinieri che, congiuntamente al personale di Acea ATO2, Areti e dell’Ater, sono intervenuti in via Giovan Battista Scozza, 15 a Tor Bella Monaca. Un'operazione che ricade nell'attività promossa dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi per il ripristino della legalità negli alloggi popolari.

I militari sono intervenuti presso le palazzine popolari dei Lotti "A-B-C-D-E". Obiettivo verificare la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica e/o idrica e di occupazioni abusive. Il bilancio delle attività dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca è di 64 unità abitative controllate che hanno comportato la denuncia per 15 persone, per varie situazioni di furto di energia elettrica, di acqua e di gas.

I carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati.