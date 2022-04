Allacci abusivi, a Tor Bella Monaca ancora controlli: furti d'acqua o energia nel 20% degli appartamenti

Ancora controlli a Tor Bella Monaca, ancora gli allacci abusivi nel mirino. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via dell'Archeologia, ai civici 69 e 79, su indicazione del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi che ha disposto questo tipo di operazioni nell'ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per il ripristino della legalità nel quartiere.

I militari sono intervenuti presso le palazzine popolari al fine di verificare la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica e/o idrica e di occupazioni abusive. Il bilancio delle attività dei carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca è di 78 unità abitative controllate e 17 persone denunciate per furto di energia elettrica, idrica e del gas. Altri 5 soggetti sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici.

I carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati. Le indagini proseguono al fine di identificare altre due persone ritenute responsabili di furto di energia elettrica.