Alimenti avariati e scaduti in vendita sugli scaffali del minimarket, sequestrati 110 chili di prodotti

Alimenti scaduti e avariati in vendita sugli scaffali del minimarket. Un negozio da incubo. La scoperta da parte degli agenti del commissariato Lido di Ostia.

In particolare gli agenti, nella zona Lido Centro hanno sequestrato all'interno dell'alimentari, 110 chili tra frutta, verdura, scatolame e pacchi di pasta, tutti alimenti avariati e scaduti ormai da diversi mesi, ma ancora in vendita sugli scaffali.

Per tali motivi, il titolare dell'attività, un bengalese con regolare licenza, è stato sanzionato per 2000 euro con riserva di ulteriore verifica, in quanto nelle confezioni di riso erano presenti anche degli insetti.