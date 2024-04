Alice Ferrazza, la calciatrice del Trastevere colpita al volto da un uomo al termine di una partita

Aggressione choc al termine di una partita del campionato di Serie C. Alice Ferrazza, giocatrice e capitano del Trastevere Calcio, è stata colpita con un pugno al volto sferrato da un uomo riconducibile alla formazione di casa della Vis Mediterranea e che è stato identificato dai carabinieri accorsi sul posto. Ferrazza, che fa il difensore, ricevuto il pugno è caduta sul prato.

Ha già sporto denuncia e ora valuterà tramite i suoi legali i prossimi passi. La partita, una di quelle tese, si è disputata allo Stadio Sandro Pertini di Montoro, in provincia di Avellino. È finita 1 a 1. Nella ripresa passa per prima il Trastevere con un gol di Serao, poi Minella pareggia. Ma il finale della nona giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile girone C ha offuscato il campo.

Le immagini

Durante un parapiglia in campo tra calciatrici, un uomo, probabilmente riconducibile alla formazione alla Vis è entrato in campo ha colpito con un pugno sotto al mento la giocatrice capitolina Alice Ferrazza. A documentare le immagini sono le telecamere locali irpine, con i video che presto hanno fatto il giro del web.

Nelle immagini si vede la zuffa con un uomo, con un giaccone sportivo, che si avvicina a Ferrazza e la colpisce, fino a farla cadere. "Ancora non ho le parole per l'accaduto di ieri. Voglio ringraziare tutti per il sostegno. Certe cose non dovrebbero mai accadere", ha scritto la giocatrice sui social.

La condanna

Unanime la condanna. Sui social il Trastevere ha preso subito posizione: "Ci sono momenti in cui il commento tecnico e sportivo diventa superfluo. Alla fine di questa partita, un tesserato della squadra ospite ha commesso un gesto inaccettabile. Mentre cercava di placare una rissa tra giocatrici, è invece intervenuto colpendo il nostro capitano Alice Ferrazza con un pugno in faccia. Ancora più deludente è stata la reazione della società ospite, che ha cercato di negare la conoscenza di quest'individuo. La Vis Mediterranea vincerà anche il campionato, ma questo non cancellerà un episodio così grave e per cui speriamo vengano presi provvedimenti pesanti verso la società e "l'uomo", se così può essere definito. Ringraziamo le società e le persone che ci stanno facendo sentire la loro presenza e il loro sostegno".

Effettivamente la Vis Mediterranea, in maniera ufficiale, non parla di dell'uomo come un proprio tesserato. Durante le "fasi concitate una calciatrice del Trastevere è stata colpita al volto da un uomo entrato in campo a fine gara. La condanna di questo grave gesto è totale. Saranno assunti tutti i provvedimenti del caso contro la persona non appena sarà identificata ufficialmente. Si esprime grande vicinanza alla calciatrice e alla società del Trastevere", scrivono in una nota.

Duro sul caso anche Pier Luigi Betturri, presidente del Trastevere: "La violenza degli uomini nei confronti delle donne dalla vita civile si è spostata anche sui campi di calcio. Sperando che la giustizia sportiva e soprattutto quella ordinaria emettano delle sentenze esemplari in modo che la vittoria sportiva che verrà sicuramente conseguita dalla Vis Mediterranea appaia ancora più vergognosa e indegna".