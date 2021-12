Il "monumento" del kebab chiuso temporaneamente, panico tra i clienti per una foto sui social

"Nun fate scherzi". Il commento, scritto in rigoroso romanesco, sintetizza lo stato d'animo dei clienti. In molti, vedendo una foto (poi rimossa) sulla nota pagina instagram Welcome To Favelas, hanno provato a saperne di più. Come in un caso di cronaca o quando a Roma c'è un disservizio che blocca la metropolitana o un incidente che blocca il traffico. D'altronde nella Capitale, quando si dice "kebab", si dice 'Ali Babà'. Una istituzione.

Così quella foto di tre persone sconsolate che vedevano la serranda abbassata del locale, con un due agenti della polizia di Stato che stavano fissando il cartello di chiusura temporanea del locale, ha creato un po' di caos. Tra i clienti e non solo. A calmare le acque è stato proprio lo staff di 'Ali Babà' che, attraverso l'account ufficiale, ha scritto un messaggio "attenzione della gentile clientela": "Nelle ultime ore sono circolate in rete foto riguardanti la presunta chiusura del nostro locale. Volevamo assicurare la nostra clientela per quanto riguarda le nostre modalità di lavoro, sono stati effettuati in questi giorni dei controlli da parte delle forze dell'ordine in merito al rispetto delle norme anti contagio ben note a tutti. Il locale riaprirà nei prossimi giorni".

Un messaggio commentato, in men che non si dica, dagli affezionati clienti. "Ragazzi non fate questi scherzi. Ero quasi in lutto", il messaggio comune. Per saperne di più RomaToday ha sentito proprio i titolari del locale: "Abbiamo ricevuto un controllo da parte delle forze dell'ordine lo scorso 7 dicembre. I lavoratori e tutto lo staff è risultato a norma, tutti con li Green Pass e mascherine. Mancava giusto qualche dispenser e c'erano troppi clienti nel locale. Piccolezze che abbiamo rimediato immediatamente tanto c'è già oggi, poco prima della mezzanotte tra il 9 e il 10 dicembre, riapriremo. Aspettiamo tutti i clienti numerosi, rispettosi sempre delle norme anti Covid e non solo".