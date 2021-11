Algero Corretini, 1727 arrestato e subito liberato: 'Fratellì' festeggia sui social

Le ultime 24 ore folli di Algero Corretini si sono chiuse con una serie di storie e dirette su Instagram per festeggiare la nuova libertà ottenuta. Quella a seguito del processo per direttissima svolto ieri. Dopo la convalida dell'arresto, come chiesto dal pm Giovanni Nostro, Algero Corretini, l'autore del video "Fratellì" e conosciuto sui social come 1727, è tornato in libertà.

Nel corso dell'udienza i carabinieri hanno precisato come appena fuori dal carcere Corretini si è messo a frequentare un amico con problemi giudiziari con tanto di video dei tre incontri sui social. I video sono stati visti dai militari, che non hanno potuto fare altro che arrestare 1727 per aver violato la sorveglianza speciale a cui è sottoposto dopo aver picchiato la compagna convivente.

Ieri, dopo essere tornato di nuovo il libertà, 1727 ha festeggiato pubblicato prima una serie di storie, anche fuori piazzale Clodio, con il suo avvocato, quindi una diretta. Rigorosamente diffusa sul suo profilo Instagram.

Corretini ha avuto un "hype" - come si dice in gergo 2.0 - di un anno. Un picco di notorietà che lo ha portato dal diventare una "star" dei social con il video del 2020 di "ho preso il muro fratellì", prima a fare il giro dei programmi in tv. Quindi l'arresto e seguito di una aggressione brutale, secondo gli inquirenti, con tanto di mazza di ferro. Il fatto, emerso nella mattinata del 23 gennaio dall'Arma, ha preso i contorni di una storia fatta di maltrattamenti reiterati. Il 3 novembre è tornato in libertà dopo essere stato in carcere per questo fatto.