"Se Alfredo muore, sarà l'inferno": presidio anarchico davanti alla Cassazione

"Se Alfredo muore, ve la faremo pagare". Poi ancora: "È finito il tempo delle manifestazioni e dei cortei. Da oggi inizia il momento della lotta". Sono le parole dell'anarchico Lello Valitutti al megafono davanti alla Corte di Cassazione a Roma durante il presidio contro il 41 bis, in attesa della decisione sul carcere duro per Alfredo Cospito.

Un cordone di agenti di polizia si è schierato dalla mattinata di oggi davanti alla scalinata del Palazzaccio, il gruppetto di manifestanti è composto da circa un centinaio di persone. Momenti di tensioni tra anarchici e giornalisti quando un gruppo di una decina di persone si è scagliato contro un cameraman spintonandolo. Sul posto i poliziotti della Digos.

L'accesso alle aule è presidiato invece da polizia e carabinieri, in particolare il collegio che dovrà decidere su Cospito è presieduto da Angela Tardìo. La Questura ha approntato un piano di sicurezza per vigilare sui luoghi già scelti nelle settimane scorse dagli anarchici per portare avanti la loro protesta, sfociata proprio giovedì pomeriggio nello striscione srotolato.

Cospito, che era detenuto da oltre 10 anni al Bancali di Sassari per la gambizzazione dell'allora amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, in sciopero della fame dal 30 ottobre, è stato prima trasferito nel penitenziario di Opera a Milano per le precarie condizioni di salute, poi al reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano. Esponente della Federazione anarchica informale, è anche accusato di strage per due ordigni esplosi nei pressi della scuola allievi carabinieri di Fossano nel cuneese nel 2006, che non provocarono feriti.