VIDEO | L'omaggio di parenti e amici sul luogo dell'omicidio del 14enne Alexandru Ivan

Tanti fiori, qualche peluche, le foto e le candele. Amici e parenti di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso nel parcheggio della stazione Pantano, vogliono giustizia e si sono radunati per rendere omaggio al ragazzo.

In molti si sono presentati anche con striscioni e fumogeni. "Vola in alto angelo nostro", recita un cartellone lasciato dai compagni di scuola. "Ale vive nel nostro cuore" e anche "Rumen per sempre", le altre tante scritte lasciate dai ragazzi con le bombolette spray sull'asfalto e poi sui muri della stazione. Presente sul luogo del delitto anche la madre, Alexandra Petra, che non è riuscita a trattenere la disperazione per la morte del ragazzo. Una madre straziata, privata con la violenza di quel figlio maggiore tanto amato.