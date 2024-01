L'omicidio di Alexandru Ivan, il vero bersaglio era il patrigno. Il punto sulle indagini

Da chi è stato ucciso Alexandru Ivan e perché? Le persone che, nella notte tra venerdì e sabato scorso, erano nell'auto da cui sono partiti i colpi di pistola che lo hanno colpito a morte a 14 anni, nel parcheggio adiacente alla fermata della metro C Pantano, sono le stesse che poche ore prima avevano litigato con lo stesso gruppo all'interno di un bar su via Casilina?

E ancora, il vero bersaglio di quell'agguato era il patrigno, Tiberiu Maciuca? Ruotano attorno a queste domande le indagini dei carabinieri della compagnia di Frascati che, coordinati dalla procura di Velletri, stanno stringendo il cerchio attorno ai presunti responsabili del delitto che ha scosso la periferia est di Roma e non solo.

Il ruolo del patrigno

Che tra i due episodi - la lite e l'omicidio - ci sia un legame è certo. Così come appare pressoché scontato il ruolo di Tiberiu Maciuca, patrigno di Alex, nella vicenda, ma in che modo l'uomo è coinvolto? Le indagini vanno avanti senza sosta. Gli investigatori hanno sequestrato durante i rilievi del materiale, tra cui ci sarebbe una mazza, e stanno continuando a visionare immagini delle telecamere di videosorveglianza per accertare il numero delle persone che erano all'interno della macchina e chi ha sparato. Quelle nel piazzale sarebbero troppo in alto per fornire questi dettagli.

Ma di chi erano quei bastoni e le mazze? Le avrebbero portate proprio Maciuca e gli altri componenti della famiglia, forse erano già consapevoli della gravità della faccenda e che quello non sarebbe stato solo un appuntamento chiarificatore.

La rissa nel bar

In base alla ricostruzione dei carabinieri, venerdì sera intorno alle 23 il patrigno del 14enne era in un bar e ha iniziato a discutere animatamente con alcune persone, le stesse che sono state identificate dai militari grazie alle videocamere del locale.

La discussione animata si trasforma presto in lite violenta tra il patrigno e almeno tre persone, i ras del quartiere secondo qualcuno. Una rissa condita da un mix di alcol, rabbia, vecchi screzi, e non si esclude conti in sospeso sul controllo del territorio appunto. Il tutto proprio davanti alla cassa, sotto l'occhio delle telecamere.

L'appuntamento

I gruppi si allontano e il patrigno di Alexandru viene contattato da qualcuno via Messenger, come lui stesso ammette, che gli dà un appuntamento al parcheggio della metropolitana. Di fatto i gruppi rivali si conoscono. "Vediamoci, dobbiamo parlarti", avrebbero detto. Ma l'appuntamento risulterà una trappola.

Il gruppo di Tiberiu Maciuca, di cui fanno parte anche il fratello e la sua compagna, Alexandru Ivan e il nonno materno, si organizza in due macchine. Qualcuno porta bastoni e mazze da baseball, quelle poi trovate dai carabinieri, e tutti insieme si arrivano nel luogo dell'appuntamento, allo scalo di Pantano, prima degli altri.

Gli spari

L'auto, con a bordo almeno due o tre persone (non è chiaro se siano gli stessi già identificati al bar), arriverà sul luogo dell'incontro e lì partiranno quattro colpi, decisivo il proiettile all'addome che c'entrerà il 14enne morirà poco dopo nonostante i soccorsi dei sanitari del 118. Il numero di colpi che ha ucciso Alexandru Ivan, "sarà definito chiaramente dall'esame autoptico sul corpo della vittima", ha detto il tenente colonnello Alberto Raucci, comandante della compagnia di Frascati. "Di certo - ha aggiunto - c'è che la vittima è i suoi familiari si trovavano lì e sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco: uno ha colpito la vittima. Sul resto stiamo verificando".

"Non ho visto chi ha sparato, ero in macchina e ho sentito due spari. Mio nipote prima era con me in macchina, poi dopo cinque minuti ha aperto la porta ed è scappato. Non so che ha pensato, prima mi ha ascoltato poi invece è sceso'', la versione di Katlan Petri, nonno di Alexandru Ivan, ricostruendo quanto avvenuto nel parcheggio. Forse il ragazzo, sentiti i colpi, era uscito per proteggere il patrigno? Al momento non è chiaro.

I punti fermi

I carabinieri indagano, come detto, e ieri hanno ascoltato 20 persone. Al momento il colonnello Raucci sceglie la via della cautela: "Non mi sento di parlare di ipotesi di scambio di persona. È stato riferito qualcosa in merito ai motivi del litigio, come sempre ciò che viene riferito è oggetto di approfondimento e riscontro da parte nostra", ha aggiunto il comandante, secondo cui è ancora "prematuro parlare di rancori tra gruppi per malaffari".

Al vaglio ci sono quindi i racconti dei familiari che erano insieme al giovane, che erano "emotivamente scossi. Stiamo riscontrando anche il racconto del patrigno, che era presente all'interno del bar", ha aggiunto Raucci. Quanto al fatto che al momento ci siano tre persone ricercate, "questa informazione è sbagliata. Stiamo ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto e cercando di attribuire precise responsabilità ai singoli", ha concluso il comandante.

I punti fermi, secondo i carabinieri, di fatto sono tre: la lite all'interno del bar, la presenza al parcheggio della fermata della metro C Pantano della vittima e di alcuni suoi familiari e il sopraggiungere di una vettura da cui sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Il resto è in attesa di una svolta.

I punti da chiarire

Appurati i punti fermi ce ne sono altrettanti da chiarire. Tra tutti quello sull'identità delle persone: chi era presente alla lite del bar faceva parte anche del gruppo che ha portato l'agguato nel parcheggio di Pantano? Per questo si attendono le risposte degli esami tecnici e delle celle dei telefoni, visto che le telecamere comunali di Monte Compatri aiutano in parte.

Resta anche da trovare l'arma del delitto. L'omicidio, inoltre, potrebbe non essere stato programmato. Forse chi ha dato appuntamento al patrigno del ragazzo non voleva ucciderlo. Dargli un segnale perché si era allargato troppo dopo gli atteggiamenti avuti nel bar, però, è più che probabile. In sostanza, chi ha dato appuntamento al patrigno di Alex non voleva lasciare impunito lo sgarro di una reazione in pubblico, in un locale, nel territorio che pensa di "governare". Un'ipotesi, questa, che non viene scartata.

Il dolore

La rabbia della famiglia in cerca di giustizia si unisce al dolore. Fiori, candele e biglietti nella giornata di domenica sono state posate nel punto esatto del parcheggio della metro Pantano, in cui è stato ucciso Alexandru. Un via vai silenzioso degli amici che si sono abbracciati in lacrime. "Alex non meriti questa sorte. Manchi a tutti noi" c'è scritto su uno dei biglietti. "Riposa in pace piccola stella" recita un altro. Un ragazzo tranquillo lo ricordano in molti. Che amava la boxe e il calcio. Tra loro c'era anche Eduard Ivan, il padre biologico del ragazzo.

"Chi ha sbagliato deve pagare. Non so cosa possa essere successo. Mio figlio era un bravo ragazzo, è stato portato qui dal suo patrigno. Adesso cosa dovrò fare con la mia ex moglie? La notizia l'ho saputa da mia madre. Io mi trovavo a Firenze dove mi sono trasferito per lavoro", ha detto, distrutto dal dolore, davanti alle telecamere. "Mi domando perché alle 3 di notte Alexandru fosse qui. Non è una cosa normale". Sul compagno della moglie ha poi aggiunto: "mi fidavo di lui. Sembrava una brava persona. Evidentemente mi sbagliavo".