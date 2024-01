Perché è stato ucciso Alexandru Ivan? I dubbi sulla versione e sul movente, i tre ricercati che non si trovano

"I punti fermi sono la lite nel bar della Casilina tra un famigliare della vittima e gli spari che hanno poi ucciso Alexandru Ivan. Sul resto sono in corso accertamenti". Il tenente colonnello Alberto Raucci, comandante dei Carabinieri di Frascati, è cauto, non si sbilancia. Fa il punto delle indagini sull'omicidio di Pantano, cercando di frenare le uscite in avanti della famiglia perché "sono note le persone presenti alla lite, ma non si può dire che sono note quelle che hanno sparato". Così la ricerca dei tre indiziati è, per chi indaga, in realtà la ricerca delle tre persone che hanno partecipato alla lite nel bar.

Eventuali loro responsabilità nell'omicidio andranno poi tutte appurate. Una prudenza che ha portato oggi ad un nuovo giro di audizioni nei confronti di amici, parenti e testimoni, chiamati a raccontare nuovamente quello che sanno. Non convince a pieno, evidentemente, la versione fornita sinora, quella del patrigno in particolare che oggi ha parlato anche a La Stampa, raccontando della morte di Alexandru e di quanto accaduto. Poco convincente è anche il movente - lo sguardo di troppo -, così come per nulla chiaro è il motivo per cui all'incontro chiarificatore sia stato portato anche un 14enne poco più che bambino.

La versione del patrigno di Alexandru

I fatti sono quelli noti. La lite al bar. C'erano, oltre al patrigno, Alexandru e il nonno. Lo sguardo, le parole, la scazzottata. Quindi, spiega il patrigno, sono andati alla festa di un parente. A La Stampa spiega: "'Mi hanno scritto su Messenger perché siamo amici su Facebook", chiarisce: "'Dobbiamo parlarti, dobbiamo chiarirci, vieni al parcheggio' e io ci sono andato insieme ad Alexandru, suo nonno, suo zio materno, mia madre e mia sorella". Sulla lite: "Ci eravamo picchiati, spiega ancora, "perché quei due erano prepotenti. Cosa vuole che le dica? Forse gli stavo sulle palle, mi scusi l'espressione. Forse io gli stavo antipatico, ma noi non siamo gente che può sopportare che qualcuno ti derida. E ci siamo picchiati".

"Che cazzo ti guardi", hanno detto. Noi siamo gente che non si fa mettere i piedi in testa e abbiamo risposto. Era finito lì, ma loro ci hanno fatto una trappola poco dopo", ha detto ieri Ionut, fratello del compagno della madre di Alexandru, per tutti, dunque, 'lo zio' del 14enne.

I dubbi

La famiglia di Alexandru parla di "loro", dando per scontato che chi ha sparato siano gli stessi presenti nel bar. Per i carabinieri questo è invece tutto da appurare. Potrebbero aver mandato qualcuno e quindi essere mandanti o anche aver agito in prima persona. O - non è escluso categoricamente - essere estranei agli spari. Anche per questo si vuole vagliare punto per punto il racconto, intercettando eventuali contraddizioni. Perché, se è vero che il movente dello sguardo e della lite da vendicare sembra quello raccontato da tutti, altrettanto vero è che gli spari appaiono azione troppo sproporzionata. Un agguato a colpi di pistola - che sia per un semplice avvertimento o per uccidere - che sembra raccontare più la necessità di ribadire chi comanda in zona, magari nell'ambito di una "guerra" tra gruppi rivali. Anche per questo una ventina di persone, tra parenti, amici e testimoni continueranno a essere sentiti in caserma a Frascati per tutta la giornata di domenica

La famiglia della vittima

La prudenza, oltre che dei carabinieri, è anche di una parte della famiglia. Katlan Petri, nonno di Alexandru Ivan spiega: "Non ho visto chi ha sparato, ero in macchina e ho sentito due spari. Mio nipote prima era con me in macchina, poi dopo cinque minuti ha aperto la porta ed è scappato. Non so che ha pensato, prima mi ha ascoltato poi invece è sceso". Sul posto anche il papà della vittima che chiede giustizia. "Che ci faceva mio figlio alle tre di notte qui, alle tre? Non è una cosa normale" aggiunge il padre. Sul compagno della moglie dice: "mi fidavo di lui. Sembrava una brava persona. Evidentemente mi sbagliavo".

La ricerca dei tre

Prosegue intanto la ricerca delle tre persone indicate dalla famiglia della vittima. Si tratta di sinti, conosciuti in zona. I carabinieri, secondo quanto si apprende, già ieri si sono presentati presso i loro domicili, ma non li hanno trovati. Le ricerche tra ieri e oggi sono proseguite nei campi rom della Capitale e in altri possibili residenze di Roma o dei Castelli. Dei tre nessuna traccia.

Il dolore

Non parla la madre della vittima che oggi si è recata nel punto in cui è stato ucciso suo figlio. Lì fiori, candele e biglietti per il 14enne. Per tutta la mattina c'è stato un via vai silenzioso degli amici che si abbracciano in lacrime. "Alex non meriti questa sorte. Manchi a tutti noi" c'è scritto su uno dei biglietti. "Riposa in pace piccola stella" recita un altro. "Alex era il migliore amico di mio figlio - racconta Laura - erano in classe insieme. A volte veniva anche a casa nostra, era un ragazzo tranquillo. Non riesco a spiegarmi cosa sia successo".